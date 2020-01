Die Richterin brachte bei der Verhandlung den Ausschluss der Öffentlichkeit ins Spiel. Symbolfoto: David-Wolfgang Ebener/dpa

Wildeshausen. Wegen des Besitzes von Kinderpornografie hat das Amtsgericht Wildeshausen am Dienstag einen 46-Jährigen aus Frankfurt am Main zu 80 Tagessätzen à fünf Euro Geldstrafe verurteilt. Im Landkreis Oldenburg stand der Frankfurter vor Gericht, weil seine Taten auffielen, als er vor einem Jahr zur Behandlung seiner Spielsucht in der Fachklinik in Dötlingen weilte.