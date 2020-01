Delmenhorst. Die Stadtbücherei Delmenhorst kann in der laufenden Woche nicht mehr für den allgemeinen Betrieb geöffnet werden. Grund dafür ist ein Wasserschaden.

Die unlängst aufwendig umgebaute Stadtbücherei im City-Center muss eine Zwangspause einlegen. Schon am Dienstagvormittag konnte sie nicht geöffnet werden, weil dort laut Stadtverwaltung ein Wasserschaden beseitigt werden muss. Voraussichtlich wird die Schließung bis Samstag, 1. Februar, andauern. Eine Abgabe von entliehenen Medien ist auch während dieser Zeit über die Außenrückgabe möglich.

Lesung kann stattfinden

Von der unfreiwilligen Schließung nicht betroffen ist die Veranstaltung „Crime with Wine“ am Donnerstag, 30. Januar. Gisa Pauly liest aus ihrem Bestseller-Krimi „Sturmflut“ ab 19.30 Uhr dann im Multifunktionsraum (Zugang über Marktstraße) des City-Centers. Entfallen müssen das Bilderbuchkino am Dienstag- und die Filmwerkstatt am Donnerstagnachmittag.

Vermieter muss Schaden beheben

Die Stadtverwaltung als Mieter der Räumlichkeiten im Gebäude habe ihren Vermieter umgehend über den Schaden informiert und ihn aufgefordert, diesen so schnell wie möglich zu beheben.

Von der Einschränkung betroffen ist ist auch das Medienpädagogische Zentrum (MPZ).