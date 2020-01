Gospelsänger machen in Delmenhorst „Halli-Galli für Jesus“ CC-Editor öffnen

Sie rissen das Publikum von den Bänken: Die „New York Gospel Stars“ gastierten in der St. Marien Kirche. Foto: Jasmin Johannsen

Delmenhorst. Die „New York Gospel Stars“ haben auf ihrer diesjährigen Deutschlandtour Halt in Delmenhorst gemacht. Am Montagabend gastierten die US-amerikanischen Vollblutmusiker in der St. Marien Kirche.