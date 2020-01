Delmenhorster gedenken am Auschwitz-Befreiungstag der Opfer des Holocausts CC-Editor öffnen

Manfred Boermann las in der Markthalle aus dem Buch "Elses Geschichte: Ein Mädchen überlebt Auschwitz". Foto: Niklas Golitschek

Delmenhorst. Zum Gedenktag an die Opfer des Holocausts hat Manfred Boermann in der Markthalle Delmenhorst aus dem Buch „Elses Geschichte: Ein Mädchen überlebt Auschwitz“ vorgelesen. Oberbürgermeister Axel Jahnz und Pedro Becerra, Vorsitzender der jüdischen Gemeinde Delmenhorst, richteten deutliche Worte an die Delmenhorster.