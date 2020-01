Das Landgericht Oldenburg verurteilte den 58-Jährigen. Symbolfoto: Volker Hartmann/dpa

Oldenburg/Delmenhorst. Das Landgericht Oldenburg hat am Montag entschieden: Der 58 Jahre alte Angeklagte hat das Messer am vergangenen 5. August in Delmenhorst-Hasport mit voller Absicht in den Hals seiner 56-jährigen Ex-Ehefrau aus Delmenhorst gerammt.