Delmenhorst. Unbekannte Täter sind in ein Gebäude des DRK in Delmenhorst eingebrochen und haben dabei einen Tresor gestohlen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

In das Gebäude des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) an der Schulstraße wurde zwischen Sonntag, 17.15 Uhr, und Montag, 6 Uhr, eingebrochen, wie die Polizei berichtet. Die unbekannten Täter brachen zunächst die Tür zur Großküche auf und gelangten durch diese in den Verwaltungstrakt. Dort hebelten sie einen Tresor von der Wand und entwendeten diesen. Eine Schadenshöhe ist laut Polizei noch nicht bekannt.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter (04221) 15590 zu melden.