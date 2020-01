Delmenhorst. Unappetitlicher Einsatz: Die Feuerwehr musste am Sonntagabend, 26. Januar zu dem Brand einer mobilen Toilette ausrücken. Die Polizei sucht nun nach der Brandursache.

Anwohner meldeten am Sonntagabend gegen 21.50 Uhr einen Brand an der Graf-von-Galen-Straße in Delmenhorst. Eine mobile Toilettenkabine stand in Flammen. Die Berufsfeuerwehr rückte an und konnte den Brand laut Polizeibericht schnell löschen.

Keine weiteren Schäden

Die Schadenshöhe schätzt die Polizei auf etwa 750 Euro. Es kam zu keinen weiteren Schäden außerhalb der Toilette. Verletzt wurde niemand. Warum die Toilette auf der Baustelle in Brand geriet, ist bislang unklar. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter (04221) 15590 entgegen.