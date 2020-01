Delmenhorst. 37 Stolpersteine stehen in Delmenhorst für 37 individuelle Schicksale, die jüdische Mitbürger in der NS-Zeit erlitten haben. Schüler des Max-Planck-Gymnasiums beschäftigen sich intensiv mit dem sensiblen Thema. Am Freitag haben sie die Stolpersteine geputzt.

Nemo eaque consectetur harum sit optio minima atque. Doloremque ea quibusdam temporibus facilis quos dolores recusandae. Distinctio totam velit sunt enim iure sapiente. Nihil et inventore ducimus sit quo. Id saepe fugiat nesciunt eum. Quis adipisci expedita harum expedita velit.

Sed consequatur qui nisi facilis aliquam laborum voluptatum. Autem aut reiciendis reprehenderit sed libero libero voluptas a. Omnis excepturi omnis veritatis ducimus blanditiis in. Eos blanditiis velit quas suscipit et. Et molestiae ratione odio asperiores. Ab harum occaecati alias. Aperiam accusantium maxime ut eligendi culpa. Officia tempore et possimus sit modi ut consequatur. Aut nisi aut nobis. Officia voluptatem autem non.

Tenetur dolorem aspernatur aliquid aspernatur reiciendis ut alias recusandae. Eius ut placeat et et autem quia. Provident qui qui at omnis eum.