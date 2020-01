Gedenken an Opfer des NS-Regimes im Dorfpark Falkenburg CC-Editor öffnen

Vor der "zerrissenen Wand" legten die Gedenkenden letztes Jahr einen Kranz nieder. Auch in diesem Jahr wird dort der Opfer gedacht. Foto: Christopher Bredow

Ganderkesee. Die Nationalsozialisten waren für den Tod zahlreicher Opfer verantwortlich. Am Montag, 27. Februar, wird in Falkenburg an die Ermordeten erinnert.