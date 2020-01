Projekt "Mitschnitt": So klingt Delmenhorst im Museum CC-Editor öffnen

Auf auf dem Marktplatz sammelten die Stadtmuseen Tonschnipsel. Foto: Nordwestdeutsches Museum für Industriekultur

Delmenhorst. Die Stadt an der Delme ist trotz aller Probleme ein lebendiger Ort. Während das optisch in Fotos und Videos bereits festgehalten wurde, gibt es jetzt auch Tonmitschnitte. Wie die klingen, erfahren Besucher am Sonntag, 26. Januar, um 11 Uhr bei einem Vortrag im Stadtmuseum.