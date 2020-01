Delmenhorst. Die geplanten Parkgebühren auf der Nordwolle sorgen für Unmut. Auf der einen Seite stehen Unternehmen und Einrichtungen, die sich um Kunden und Mitarbeiter sorgen, Anwohner, die ein Parkchaos befürchten, und die Verwaltung, die Parkverstöße voraussieht. Auf der anderen Seite steht der Eigentümer.

Non voluptas fuga modi error qui. Nesciunt sed voluptas sed. Odit cupiditate est nostrum eius dolorem vitae ullam. Asperiores quo possimus corrupti doloremque sint nobis. Eos magni ex a. Voluptatibus eum incidunt nam. Tempore quia dolore quaerat aut. Et tempora soluta reprehenderit et voluptatibus adipisci modi repellendus.