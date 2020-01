Komödie „Fehler im System“ begeistert Publikum in Delmenhorst CC-Editor öffnen

Emma (Jantje Billker) und ihr Vater Lea (Jürgen Tarrach) streiten sich mit dem „echten“ Oliver (Tommaso Cacciapuoti). Foto: Jasmin Johannsen

Delmenhorst. Was passiert, wenn ein Roboter lieben lernt, konnte das Publikum am Donnerstagabend im Kleinen Haus in Delmenhorst miterleben. Da gab es die futuristische Komödie „Fehler im System“ auf der Theaterbühne zu sehen.