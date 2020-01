Delmenhorst. Einen 26-Jahrigen erwartet nun eine Strafanzeige, weil er bei einer Polizeikontrolle offenbar gleich mehrmals versuchte, mit falschen Angaben durch die Kontrolle zu kommen.

Gleich mehrere Missstände haben Beamte der Polizei bei einer Kontrolle eines Wagen am Donnerstag, 3. Januar, bemerkt. Den Wagen stoppten sie um 14.55 Uhr auf der Stedinger Straße. Der männliche Fahrer gab an, keinerlei Dokumente mitzuführen und teilte seine Personalien also mündlich mit. Die Beamten überprüften diese Angaben – wobei sich laut Polizei Unstimmigkeiten ergaben. Der Mann musste die Beamten zur Dienststelle begleiten.

Nicht im Besitz eines Führerscheins

Auf der Dienststelle stellte sich dann heraus, dass der Mann den Beamten falsche Personalien genannt hatte. Bei der Überprüfung der richtigen Personalien des Mannes mussten die Beamten feststellen, dass der 26-Jährige aus Maintal nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Unterschrift gefälscht

Da er zuvor ein Dokument mit einer gefälschten Unterschrift unterzeichnet hatte, erwartet ihn nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung. Des Weiteren wurde gegen ihn ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen falscher Personalienangabe eingeleitet.