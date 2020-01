Ein Auto stand in Flammen an der Moritz von Schwind-Straße. Foto: Günther Richter

Delmenhorst. In einem Auto ist in der Nacht zu Freitag, 24. Januar, in Delmenhorst auf einem Parkplatz ein Feuer ausgebrochen. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, stand der Wagen bereits lichterloh in Flammen und drohte, auf andere Fahrzeuge überzugreifen.