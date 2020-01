Eine Tierärztin aus Delmenhorst muss sich vor Gericht verantworten. Symbolfoto: David Ebener/dpa

Delmenhorst. Am ersten Prozesstag hatte die Delmenhorster Tierärztin zunächst noch jeden Betrug abgestritten, ihr Verteidiger kämpferisch angekündigt, die Belastungszeugen würden „fallen wie Dominosteine“. Am zweiten Tag am Mittwoch aber erfolgte dann vor Gericht die taktische Kehrtwende.