"Pettersson und Findus" in Delmenhorster Markthalle

„Pettersson und Findus“ kommen in die Markthalle. Foto: M. Sperling

Delmenhorst. Das Figurentheater Stella präsentiert am Freitag, 24. Januar, in der Zeit von 16.30 bis 17.30 Uhr in der Markthalle ein neues Stück der nicht nur bei Kindern beliebten Reihe „Pettersson und Findus“.