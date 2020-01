Delmenhorst. Immer mehr werden Computer, Smartphone oder Tablet Teil des alltäglichen gesellschaftlichen Lebens. Das Internet spielt eine immer wichtigere Rolle. Damit alle Generationen Anteil an der Entwicklung haben können und niemand abgehängt wird, lädt die Klasse 12 der Fachoberschule Sozialpädagogik der BBS II Delmenhorst Senioren zu einem kostenlosen Kurs ein.

