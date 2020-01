Zweiter Bauabschnitt an Friedensstraße in Delmenhorst beginnt CC-Editor öffnen

An der Friedensstraße in Delmenhorst steht bald der zweite Bauabschnitt an. Archivfoto: F. Grabbe

Delmenhorst. Wie es mit den Bauarbeiten an der Friedensstraße in Delmenhorst weitergeht, erläutert die Stadtwerkegruppe (SWD). Anlieger werden in einer Versammlung informiert.