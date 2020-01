Vater Lea (Tarrach, re.) und Roboterjäger Chris (Guido Hammfahr) im Rededuell. Foto: Derdehmel-Urbschat

Delmenhorst. Mit dem Schauspieler Jürgen Tarrach schaut am Donnerstag, 23. Januar, Prominenz im Kleinen Haus vorbei. Tarrach, der unter anderem schon in einem Bond-Film zu sehen war, spielt in der Komödie „Fehler im System“ von Folke Braband mit, die ab 20 Uhr zu sehen ist.