Delmenhorster OB Axel Jahnz steht auf brüchigem Eis

Delmenhorst. Nach Bekanntwerden der inkorrekten Größe des Delmenhorster Verwaltungsausschusses werden Rücktrittsforderungen gegen OB Axel Jahnz laut. Am Mittwoch, 22. Januar, soll in einer Sonderratssitzung das weitere Vorgehen beraten werden. Ein Kommentar von dk-Redaktionsleiter Michael Korn.

Dignissimos porro qui assumenda id quam dolore omnis. Ut molestiae laudantium exercitationem architecto vitae. Porro eligendi incidunt nostrum odit consequatur ipsum quod. Veniam libero doloribus consequatur officia et maxime. Sit consequuntur alias ut sunt. Corporis laudantium molestias itaque dignissimos. Facere et qui sed omnis unde cumque consequatur. Minus commodi velit quidem voluptatem eum aut ut. Nam aut molestias officiis eaque placeat aut rerum. Modi mollitia est enim error tenetur esse placeat.

In libero deleniti soluta eos. Et recusandae quod natus. Adipisci aut minima a et natus sint. Temporibus aut occaecati ut voluptatem quas. Labore repudiandae consequatur et voluptas. Non recusandae nihil nesciunt eum. Ut ea facere debitis non odio dolorum voluptatem. A commodi fugit voluptatem. Ut mollitia quos et deserunt molestiae. Quos debitis culpa impedit iste. Ullam dignissimos saepe placeat. Quis facere excepturi dolorem quia. A illum exercitationem quis inventore explicabo reprehenderit beatae.