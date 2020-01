Chefarzt Dr. Dirk Meyer informiert über das Nacken-Arm-Syndrom, Foto: Marco Julius

Delmenhorst. In der Patientenvortragsreihe „Gesund in Delmenhorst“ am Josef-Hospital Delmenhorst geht es in der nächsten Ausgabe um das Nacken-Arm-Syndrom. Die Frage lautet: Wie werde ich schmerzfrei?