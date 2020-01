Im Prozess um Messerstiche auf eine Frau in Delmenhorst-Hasport ist der Ausgang weiterhin offen. Symbolfoto: dpa

Delmenhorst/Oldenburg. Im Prozess um einen an seiner Ex-Ehefrau begangenen Messerstich hat am Montag eine Rechtsmedizinerin ihr Gutachten abgelegt. Klären sollte sie: Hat der 58 Jahre alte Angeklagte am vergangenen 5. August seine ehemalige Ehefrau, 56, absichtlich mit einem Messer in den Hals gestochen? Oder kann es auch ein Unfall gewesen sein?