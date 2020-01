Beim Schadstoffmobil können Lacke, Farben, Säuren, Batterien oder Medikamente entsorgt werden. Foto: Tino Krieger

Delmenhorst. Das Schadstoffmobil geht auf seine Frühjahrstour. Am Freitag und Samstag, 14. und 15. Februar, können Privatleute an verschiedenen Haltestellen im gesamten Stadtgebiet Sonderabfälle sowie elektrische und elektronische Kleingeräte – natürlich nur in haushaltsüblichen Mengen – abgeben. Wer mit einem Auto mit auswärtigen Kennzeichen kommt, muss sich ausweisen.