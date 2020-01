Delmenhorst. Im Rahmen ihrer Tour „Milster singt Musical“ machte Sängerin Angelika Milster am Freitag Halt in Delmenhorst. Mit Witz, Temperament und einer unverändert kraftvollen Stimme verzückte sie die Gäste im Kleinen Haus.

