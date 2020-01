Delmenhorst. Zu einem Feuer musste die Delmenhorster Berufswehr am frühen Sonntagmorgen, 19. Januar, ausrücken. Zwei Fahrzeuge brannten.

Den Brand zweier Kleintransporter meldete am Sonntagmorgen um kurz vor 4 Uhr ein Zeuge: Die Berufsfeuerwehr rückte sofort aus. Laut Polizeibericht waren an der Jägerstraße ein Mercedes-Transporter aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Das Feuer griff auf den zweiten Transporter der Marke Ford über.

Fünf Feuerwehrleute im Einsatz

Laut Thomas Stalinski, Chef der Delmenhorster Berufswehr, brannte das eine Auto im vordern, das andere im hinteren Bereich. Fünf Kameraden seiner Truppe waren im Einsatz, um die Feuer zu löschen. Den Schaden an beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 60.000 Euro. Hinweise können an die Polizei unter (04221) 15590 gehen.