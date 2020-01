Delmenhorst. Die Zahl von Männern, die Elterngeld beziehen, steigt in Delmenhorst. Das meldet die Krankenkasse IKK Classic, die Daten des Statistischen Bundesamtes ausgewertet hat. Aber: Delmenhorst liegt deutlich hinter dem niedersächsischen Schnitt.

