Delmenhorst. Die Stadt will der Opfer der Nationalsozialisten gedenken. Dazu gibt es am Montag, 27. Januar, eine Gedenkveranstaltung.

Im Dritten Reich sind Millionen von Menschen ermordet worden, die nicht den Vorstellungen der Machthaber entsprachen. Im Gedenken an die Verbrechen der Nazis gibt es am Montag, 27. Januar, um 18.30 Uhr in der Markthalle eine Veranstaltung, bei der eine Lesung geplant ist. Eintritt wird nicht verlangt.



Wie ein jüdisches Mädchen Auschwitz überlebte

Mit dabei ist unter anderem Manfred Boerman vom Literaturexpress Bremen. Er liest aus dem Buch „Elses Geschichte: Ein Mädchen überlebt Auschwitz“. Das Werk von Michail Krausnick erzählt von der acht Jahre alten Else. Sie wird nach Auschwitz ins Konzentrationslager deportiert. Im letzten Moment entgeht sie ihrem Tod. Möglich macht es ihr Pflegevater.

Krausnick hat die Erlebnisse von Else Schmidt in seinem Buch verarbeitet. Sie war als Kind in Ausschwitz und Ravensbrück interniert. Ihre Erlebnisse und Empfindungen aus jener Zeit flossen ebenso ins Buch ein wie ihr späteres Leben.

Oberbürgermeister spricht für die Stadt

Für die Stadt spricht Oberbürgermeister Axel Jahnz bei der Gedenkveranstaltung. Zudem wird Pedro Benjamin Becerra, Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde Delmenhorst, einführende Worte sagen.

Teilnehmer werden gebeten, sich vorher anzumelden. Ansprechpartner sind die Mitarbeiter des Kulturbüros. Dieses ist unter (0 42 21) 99 24 64 erreichbar. Das Büro ist montags bis donnerstags von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Freitags stehen die Mitarbeiter von 9 bis 12 Uhr bereit.



Konzentrationslager am 27. Januar befreit

Am 27. Januar wird bundesweit der Opfer der Nationalsozialisten gedacht. An dem Tag befreiten 1945 die Sowjet-Truppen das Konzentrationslager in Auschwitz.