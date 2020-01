Delmenhorst. „Unterricht“ vor der Leinwand: Die Schulkinowochen finden in der Stadt Delmenhorst vom Dienstag, 17., bis Donnerstag, 19. März, statt. Hier werden Lerninhalte durch Filme im Kino Maxx an der Weberstraße 3 vermittelt.

Zu sehen gibt es dieses Jahr eine große Vielfalt an Filmen. Auf Wunsch können Filme in ihrer Muttersprache (auch mit Untertiteln) gezeigt werden. Das Werk „Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten“ wird an den zwei ersten Tagen um 10 Uhr gezeigt. „Shaun das Schaf - Der Film“ läuft ebenfalls am Dienstag, 17., und Mittwoch, 18. März, auch um 10 Uhr.

Waisenmädchen und Junge setzen sich durch

Der Film „Rocca verändert die Welt“ wird am 17. März um 10.15 Uhr und am 18. März um 10 Uhr gezeigt. Waisenmädchen Rocca zeigt dabei, dass auch Kinder sich behaupten können. „A Toy Story – Alles hört auf kein Kommando“ läuft am ersten Schulkinotag um 10.30 Uhr gleichzeitig mit „TKKG - Jede Legende hat ihren Anfang“.

Der Film „Der Junge muss an die frische Luft“ wird am 18. März um 10.15 Uhr gespielt. Er erzählt die Kindheit von Hape Kerkeling. Auch der Kinderbuchklassiker „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“ läuft am 18. März um 10.30 und am 19. März um 10 Uhr.

Abschied von der DDR

„10 Milliarden – wie werden wir alle satt?“ zeigt das Maxx am 18. März um 10.30 Uhr. Das Drama „Good Bye, Lenin!“ folgt am letzten Schulkinotag, 19. März, um 10 Uhr. Darin wird das Ende der DDR als erstaunlich tiefgründige Komödie aufbereitet.

An 19. März laufen noch drei weitere Filme. „The Florida Project“ handelt vom Mädchen Moonee, dass aus schwierigen Verhältnissen kommt, und ist um 10.15 Uhr zu sehen. „Der Fall Collini“ und „Unsere große kleine Farm“ folgen um jeweils 10.30 Uhr.

Lehrer können Klassen anmelden

Lehrkräfte können ihre Klassen ab sofort anmelden. Kinder zahlen vier Euro, Erwachsene dürfen als Begleiter umsonst mit.

Weitere Infos und begleitendes Unterrichtsmaterial gibt es bei Stefan Lange. Er ist unter der Telefonnummer (05 11) 2 28 79 72 oder per E-Mail an Lange@schulkinowochen-nds.de erreichbar.