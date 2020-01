Delmenhorst. Kein leichtes Ehrenamt: Menschen beim Sterben begleiten. 40 Hospiz- und Trauerbegleiter gibt es derzeit in Delmenhorst, und derzeit suchen sie vor allem männliche Helfer. Was dazugehört, dazu gibt es demnächst viele Infos in der Markthalle.

