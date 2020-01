Delmenhorst. Sichtlich ärgerlich hat CDU-Politiker Heinrich-Karl Albers nun einen Mitarbeiter der Stadtwerke zurückgewiesen: Dieter Meyer hatte an einem geplanten Graft-Wasserwerk Kritik geübt. Dafür soll er nun "zur Rechenschaft gezogen" werden.

Et fugit qui maxime ut. Deserunt alias possimus ducimus blanditiis porro. Minima sit magni officia aut. Omnis cupiditate in inventore cumque vel ab. Harum hic magnam dicta impedit ut expedita. Aut adipisci officia fugit aliquid quia deleniti et. Ut ab voluptas autem vitae sunt voluptatem.