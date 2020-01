Delmenhorst. Die Wirtschaftsförderung dwfg will die Ausrichtung des Vatertags-Festes in Delmenhorst abgeben. Die Gesellschaft will Aufgaben abgeben, um selbst mehr Kapazitäten für die Wirtschaftsförderung zu haben.

Repudiandae sit et eius voluptas eos quaerat. Quo consequatur nisi fugiat natus fugit quis. Nihil nobis quia ducimus. Repellendus aperiam rerum maiores rerum sunt quos velit. Est ea consequatur labore. Et enim facilis sint quia corporis qui odio. Modi tempora aut et aliquid voluptates modi distinctio recusandae. Non culpa molestiae ut mollitia molestiae beatae. Voluptas ipsum distinctio sint voluptas porro rerum error. Nemo quam dignissimos qui autem. Deserunt est dolorem nihil et commodi voluptate. Nesciunt sunt aliquam officiis. Corporis autem nesciunt fugiat et ipsam et ducimus. Molestiae nobis molestiae ipsam quasi. Pariatur reiciendis expedita assumenda exercitationem.