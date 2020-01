Sollen Passbilder künftig nur noch von Behörden gemacht werden dürfen? Fotografen wehren sich. Foto: Michael Kappeler/dpa

Delmenhorst. Eine geplante Gesetzesänderung bereitet den Inhabern von Fotogeschäften in Delmenhorst Sorgen. In einem offenen Brief haben sich jetzt Jürgen Waßer (Photo! Waßer), Hartmut Nordbruch (Photo von Oven) und Thomas Kuhnke (Foto Art Kuhnke) an die Bundestagsabgeordneten Astrid Grotelüsch (CDU) und Susanne Mittag (SPD) sowie an Oberbürgermeister Axel Jahnz gewandt.