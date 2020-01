Delmenhorst. Mit einfallsreichen, lustigen Parodien will Jörg Knör das vergangene Jahr Revue passieren lassen. Am Freitag, 17. Januar, führt ihn die Tour mit seinem neuen Soloprogramm „Der Jahresrückblick – Das war’s mit Stars 2019“ nach Delmenhorst-Deichhorst.

