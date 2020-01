Die integrativen Partys in der Villa erfreurn sich großer Beliebtheit. Archivfoto: M. Bader

Delmenhorst. Auch in diesem Jahr wartet die Discoreihe „People are People“ wieder mit drei Motto-Partys auf. Zur ersten Disco in diesem Jahr sind alle Jugendlichen ab 16 Jahren für Samstag, 18. Januar, von 20 Uhr bis Mitternacht ins Familienzentrum Villa an der Oldenburger Straße 49 eingeladen.