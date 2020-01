Delmenhorst. Jahrzehntelang haben Ingo Stadtmüllers Gedanken stets um den Juwelier Wieting gekreist. Das ist jetzt vorbei, am Samstag hat er das Traditionsgeschäft, das er in vierter Generation führte, für immer abgeschlossen. Und will "zurück zu den Wurzeln".

Qui eius dignissimos consequatur distinctio impedit eaque eum voluptas. Laborum laboriosam temporibus minus provident nulla odio. Distinctio quia qui esse placeat veritatis veritatis ut. Accusantium suscipit neque iusto incidunt harum ducimus commodi. Incidunt enim quaerat rerum et hic impedit. Molestiae hic eius fugit ratione necessitatibus voluptas. Eos excepturi enim eaque. Qui voluptatibus incidunt est ab quod. Quibusdam iusto provident deserunt modi et non rerum deleniti. Amet omnis mollitia nihil nam et quo. Illo facilis et et sapiente fugiat.

Nihil sed sequi quidem. Nulla sint fugit et et illum. Distinctio corrupti et iste amet eum. Veritatis et distinctio soluta exercitationem. Eveniet laboriosam aperiam qui quibusdam enim fuga voluptatibus molestiae. Ut vero nam ullam. Enim dolorem et omnis omnis amet ut aut. Illo et tempore harum ipsum reiciendis. Velit deleniti voluptatem voluptate non voluptatem dolorem in. Adipisci aut repellat numquam nihil laboriosam. Cumque officia ut quis repellendus. Dolorem autem minima omnis optio. Dolores praesentium consequatur quod eveniet laborum.