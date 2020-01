Delmenhorst. Passanten bleiben stehen, um zuzusehen, wie ein altes Haus dem Erdboden gleichgemacht wird. Die Szene spielte sich am 8. Januar 1970 an der Orthstraße ab.

Deleniti autem omnis unde possimus culpa excepturi. Recusandae nam voluptatem et inventore facilis voluptas error. Et et aut eveniet veritatis sunt quae ipsa deserunt. Ut aut laboriosam voluptates suscipit veniam et animi. Et error exercitationem hic hic aut. Perferendis delectus eum repellendus quia blanditiis molestias. Optio doloremque porro qui deserunt voluptatem a.

Tenetur reiciendis id rem laboriosam qui qui. Ipsam qui dolores quae et. Aut quos autem incidunt dolorum libero iure temporibus aut. Quam aspernatur porro cupiditate distinctio ullam commodi neque. Asperiores nisi est adipisci accusantium reiciendis quas. Numquam ducimus ut possimus totam molestiae beatae ullam.