dk verlost Karten für Fußball-Abend mit Alex Raack in der BEGU CC-Editor öffnen

Alex Raack liest am Freitag, 17. Januar, in der BEGU Lemwerder aus seinem Buch "Alles aus Liebe - Eine Reise ins Herz des Fußballs". Foto: BEGU Lemwerder

Lemwerder. Alex Raack, ehemaliges Mitglied der 11-Freunde-Redaktion, Co-Autor der Biografien von Mario Basler und Uli Borowka und heute freier Journalist, erzählt am Freitag, 17. Januar, in der BEGU Lemwerder Geschichten von Menschen, die ihr Herz an den Fußball verloren haben. Das dk verlost 5x2 Tickets für den Abend.