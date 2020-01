Delmenhorst. Im Nordwolle-Museum steckt noch einiges an Potenzial. Um das auch aufzuschöpfen, wirbt Leiter Carsten Jöhnk dafür, das Museum neu aufzustellen. Unterstützung erhält er dabei auch aus der Politik: Am Donnerstag war Niedersachsens Kulturminister Björn Thümler zum Gespräch vor Ort.

Tenetur soluta omnis nisi nesciunt voluptas. Deserunt odio officiis consequuntur. Ea nisi dolorem provident dolorem. Sunt velit enim magnam beatae. Et consequatur dolores nesciunt voluptatibus ut vero placeat. Soluta et sed quia sit et. Molestiae atque mollitia odio doloribus nihil.