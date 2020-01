Delmenhorst. Ein Facebook-Beitrag über einen Vergewaltiger, der mutmaßlich in Delmenhorst unterwegs ist, hat am Mittwochabend viele Internetnutzer besorgt. Der Polizei liegen derzeit keine Informationen über einen derartigen Vorfall vor.

