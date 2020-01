Delmenhorst. Zu einem Stromausfall ist es am Mittwoch in der Zeit von 20.10 Uhr bis etwa 23 Uhr nach einem Verkehrsunfall in Delmenhorst gekommen. Betroffen waren die Stadtteile Bungerhof, Hasbergen und Dwoberg. Etwa zwei Stunden herrschte hier Dunkelheit.

