Delmenhorst. Stadtbaurätin Bianca Urban wird nun noch nicht wie geplant am nächsten Mittwoch aus ihrem Amt abberufen. Auf Veranlassung der Oberbürgermeisters wurde die Sitzung am Mittwoch abgesagt.

