Papiercontainer im Delmenhorster Wollepark in Vollbrand CC-Editor öffnen

Drei Müllcontainer sind am Montagabend an der Pommernstraße im Delmenhorster Wollepark abgebrannt. Foto: Günther Richter

Delmenhorst. Aus bislang ungeklärter Ursache sind am Montagabend gegen 20 Uhr drei Müllcontainer an der Pommernstraße in Brand geraten.