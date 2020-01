Delmenhorst. Das Gymnasium an der Willmstraße kann am Montag, 13. Januar, einen der renommiertesten Klimaforscher als Gast der Vortragsreihe „Begegnungen am Willms“ begrüßen. Der Vortrag ist öffentlich.

Prof. Dr. Hans-Otto Pörtner ist Meeresbiologe am Alfred-Wegener-Institut (AWI) in Bremerhaven. Außerdem ist er Ko-Vorsitzender der Arbeitsgruppe II des Weltklimarates IPCC. Sie befasst sich mit der Verwundbarkeit von gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und natürlichen Systemen durch den Klimawandel. Pörtner war bereits an mehreren IPCC-Berichten und Gutachten maßgeblich beteiligt. Sein Appell hinsichtlich der Treibhausgas-Emissionen ist eindringlich: „Nur, wenn es der Welt gelingt, diese Emissionen drastisch zu reduzieren, können die Veränderungen im Rahmen gehalten und wichtige Ökosysteme erhalten werden.“

Interview mit Schülern

Er wird am von 9 bis 11 Uhr am Willms einen hochaktuellen Vortrag halten. Dabei wird er sowohl auf die Folgen der Erderwärmung als auch auf die notwendigen Maßnahmen, diese einzudämmen, eingehen. Auch der Abschlussbericht der Weltklimakonferenz in Madrid wird Gegenstand seines Vortrages sein. Im Anschluss an den Vortrag ist ein Interview mit dem Klimaexperten geplant, das von Schülerinnen und Schülern des Willms moderiert wird. Auch Publikumsfragen können abschließend gestellt werden.

Die Veranstaltung richtet sich nicht nur an Schüler, sondern auch an die Öffentlichkeit. Eine Anmeldung für diese Vertanstaltung ist unter der E-Mail-Adresse willms@ewetel.net möglich.