Baggern für die Delme-Werkstätten im Februar 1989: Ein knappes Jahr später konnte der Betrieb an der Richtstraße aufgenommen werden. Archivfoto: Horst Schilling

Delmenhorst. Milde Witterung herrschte Mitte Februar 1989, wie auch bislang in diesem Winter. Sie kam der Lebenshilfe gerade recht, da so die Arbeiten für die neuen Behindertenwerkstätten an der Richtstraße zügig vorangehen konnten.