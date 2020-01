Delmenhorst. Besitzer eines ausgedienten Tannenbaums bietet die Stadt einen kostenlosen Service an. Sie holt die Gewächse ab und entsorgt sie.

Die Baumsammlung beginnt am Donnerstag, 9. Januar. Der letzte Termin zum Abholen findet am Mittwoch, 22. Januar, statt. Die Termine für die jeweiligen Abfuhrbezirke sind dem Abfallkalender 2020 zu entnehmen. Der wurde bis Ende Dezember 2019 an alle Haushalte verteilt.

Schmuck vor der Entsorgung abnehmen

Die Weihnachtsbäume müssen am Abfuhrtag bis um 7 Uhr an der Straße liegen und auf zwei Meter Länge gekürzt sein. Zudem soll der Schmuck vorher abgenommen werden, da die Bäume kompostiert werden.

Interessierte, die den jeweiligen Abfuhrtermin für ihren Bezirk verpasst haben, können ihren Weihnachtsbaum auch an einer der städtischen Abfall-Annahmestellen abgeben. Für die Entsorgung dort werden allerdings Gebühren verlangt.

Übersichten bei der Stadt

Online ist der Abfallkalender auf der Homepage der Stadt Delmenhorst zu finden. Dort gibt es außerdem für alle Abfuhrbezirke kompakte Jahresübersichten.