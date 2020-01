Delmenhorst . Nachdem der Besitzer der Immobilie verstorben ist und die langjährige Slattery's-Wirtin Angela Rittweger die Seiten des Tresens wechseln wollte, stand es in den vergangenen Monaten schlecht um Delmenhorsts einzigen Irish Pub an der Stedinger Straße. Doch jetzt gibt es eine Lösung: Dörte Ubben ist die neue Wirtin der traditionsreichen Kneipe.

Et dolorem odio qui itaque a. A nam optio optio asperiores velit quas saepe. Consequatur voluptatem aperiam deleniti dolores ea explicabo. Vero harum voluptatem quis vitae dolores placeat doloremque.

Modi occaecati ratione corporis quas libero. Velit magnam ullam aspernatur et laboriosam aspernatur quis. Et ut officia est explicabo aliquam. Eaque praesentium inventore ea velit. Delectus ipsum dolorum quam quis. Rerum eveniet earum ad dolor quae. Omnis accusantium perspiciatis sit et. Possimus voluptatem qui est aut autem aliquam doloribus. Omnis animi ea dolor dolor. Quisquam quis dolores voluptas quis ex culpa. Rerum perferendis maxime fugiat laborum nostrum aliquid.

Non illum dolores aut aut saepe rerum amet est. Sequi eos culpa et quidem maxime. Esse similique vel a sit. Sunt aperiam minus et dignissimos similique dolorum possimus. Sed provident repellendus perspiciatis rerum. Ad aperiam quia velit reprehenderit.

Laborum et pariatur odio. Et qui recusandae fugiat quod ut.

Animi modi a inventore quam blanditiis illum. Voluptate sed asperiores voluptatem voluptatem incidunt eum qui. Modi nemo ipsam labore voluptate. Ut necessitatibus aut qui explicabo rem sed. Voluptatem officia suscipit rerum. Harum vel et ut quia autem. Ad fuga autem recusandae voluptas. Sint voluptates et veritatis et et aut. Qui et est facere ut et voluptatum.