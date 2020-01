Delmenhorst. Seit Jahren bringt die Bürgerideenbörse Delmenhorst Anregungen aus der Bevölkerung in die Politik und versucht sie umzusetzen. Das klappt beispielsweise bei Ampeln und einem Barfußpfad. Aber die Bürgerideenbörse hat noch deutlich mehr vor.

