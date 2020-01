Einbrecher will erneut in Delmenhorster Bank einsteigen CC-Editor öffnen

Erneut hat ein Einbrecher versucht, in eine Bank in Delmenhorst einzusteigen. Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa

Delmenhorst. Ein Einbrecher hat versucht, in eine Bankfiliale an der Oldenburger Straße in Delmenhorst zu gelangen. Er scheiterte an einer verschlossenen Bürotür. Es ist der zweite Einbruchsversuch innerhalb weniger Wochen.