Das erste 2020 in Delmenhorst geborene Baby heißt Mila. Vater Bünyamin Kanli hielt seine Tochter am Neujahrstag glücklich in den Armen. Foto: Frederik Grabbe

Delmenhorst. Geburt kurz nach Neujahrsbeginn: Während in der Silvesternacht noch Nachzügler restliche Böller verballerten und letzte Raketen in die Luft steigen ließen, hat am frühen Mittwochmorgen im JHD die Stunde von Mila geschlagen.