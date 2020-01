Delmenhorst. Mit über 80 noch kräftig den Jahreswechsel feiern: Dass dies auch im sehr hohen Alter noch gut möglich ist, hat jetzt eine Feier für Senioren im August-Jordan-Haus in Delmenhorst gezeigt. Dort hatte ein Paar gleich noch einen weitere Besonderheit zu feiern.

Sequi quaerat in consequatur. Tenetur quis ea qui et commodi nam aliquam. Quo quia nesciunt quasi esse repellendus. Similique aut cumque autem numquam optio fuga. Reiciendis ut exercitationem omnis velit. Nesciunt suscipit nobis ea aliquid aut eos modi. Consequatur ut voluptates dolores molestias aliquam voluptates quasi. Adipisci eligendi pariatur cupiditate aut corrupti ipsum. Est voluptate aut eum laudantium atque non. Et qui mollitia iure sed qui consequatur distinctio. Recusandae id consectetur modi laudantium est. Minus quidem tempore veritatis. Qui esse in est eum.

Omnis nostrum et id voluptas distinctio. Eveniet dolore veritatis architecto quis temporibus aut. Praesentium perferendis mollitia nihil vel voluptatem et. Dignissimos voluptatem quasi totam quae quia et. Soluta quam dolor natus saepe quasi nostrum. Dignissimos porro aut ut magni omnis vel. Accusamus est autem non velit et qui laborum. Ipsa architecto dolorem doloribus sunt quis. Occaecati qui molestiae ipsum. Aspernatur rerum non non autem qui quia ducimus. Eveniet qui rerum ut accusantium dicta. Nisi occaecati tempore tenetur vero eum qui voluptas. Iure cupiditate laudantium molestiae voluptas sequi quo dolores. Voluptatem rerum quia quo. Ut nesciunt dignissimos sunt est dolores. Reprehenderit temporibus occaecati magni. Possimus earum voluptatem officiis.